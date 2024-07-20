Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı

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Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beyaz Futbol'dan ayrılacağını açıklayan Sinan Engin kararından vazgeçti.

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına artık az bir zaman kalırken Beyaz Futbol hayranlarının merakla beklediği açıklama geldi.

SİNAN ENGİN İMZAYI ATTI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar Sinan Engin’in ayrılık kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Ahmet Çakar açıklamasında “Yeni sezona az kaldı ve sevgili kardeşim SİNAN ENGİN bizle beraber. Beni kırmadı ve Beyaz TV’de kaldı” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile beraber 13 yıldır devam eden Beyaz Futbol’da 5 ismin de (Ertem Şener, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Sinan Engin) programda yer alacağı kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sezon biterken Ahmet Çakar ve Sinan Engin yeni sezonda Beyaz Futbol’da yer almayacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan birkaç hafta sonra Ahmet Çakar kanal yönetimi ile sorunlarını çözdüklerini ifade ederken Sinan Engin’in Acun Ilıcalı ile anlaştığı iddia edilmişti.

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