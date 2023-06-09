İspanya'da grev 1 milyon davayı erteletti

İspanya'da adliye memurlarının 17 Nisan'da kısmi iş bırakmayla başlayıp 22 Mayıs'ta itibaren greve dönüşen eylemlerinden dolayı ülke genelinde 1 milyona yakın dava ertelendi.

İspanya'da grev 1 milyon davayı erteletti

Adliye memurlarının maaş zammı talebiyle yaptığı grev, ülkede 45 bin çalışanı etkiliyor.

Adalet Bakanı Pilar Llop ve Adalet Devlet Sekreteri Tontxu Rodriguez ile bu zamana kadar yürütülen müzakerelerden sonuç alamayan adliye memurları, eylemlerinden dolayı 1 milyona yakın davanın ertelendiğini ve yargıdaki gecikmenin sorumlusunun, sol koalisyon hükümeti olduğunu savundu.

Eylemlerden dolayı, son üç ayda ülkedeki boşanma sayılarında da geçen yılların aynı dönemine nazaran yüzde 10,3 düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adliye memurlarının bağlı olduğu dört sendikanın (CSIF, STAJ, CCOO ve UGT) temsilcilerinden oluşan Grev Komitesi, Yüksek Mahkeme Savcılığına sundukları dilekçede, 6 Haziran'da yapılan son görüşmede Adalet Bakanlığını müzakere masasından çekilmekle suçladı.

"Müzakere olmazsa anlaşma da olmaz." diyen sendikalar, aylık brüt 430 avroluk maaş artışında bulunuyor.

Öte yandan, eylemler kapsamında küçük bir grup adliye memuru 7 Haziran'da kendilerini Adalet Bakanlığındaki bir odaya kapattı. Bakanlık da eylemcilere dışarıdan yemek getirilmesini yasakladı. (AA)

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