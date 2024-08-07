İspanya'dan estetik ameliyat için geldi Şişli'de öldü

Kaynak: DHA
İspanya'dan estetik ameliyat için geldi Şişli'de öldü

Estetik ameliyat olmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

İspanyol kadının ölmesi üzerine olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

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İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. Anlatılanlara göre 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos'ta bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi.

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Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan sadece birkaç saat sonra fenalaştı. Solunum sıkıntısı çeken kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi.

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OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol Garay'ın ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açtı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na otopsi için sevk edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonrasında kadının cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

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