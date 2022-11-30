Dünya Kupası'nda rüşvet skandalı. İspanya-Japonya maçının hakemine 30 bin dolar teklif ettiler

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Adı Victor Miguel de Freitas Gomes. 39 yaşında Güney Afrikalı bir hakem. Johannesburg’a Portekiz’den giden göçmen bir ailenin oğlu.

Dünya Kupası'nda yarın oynanacak İspanya-Japonya maçını yönetecek.

Seçkin bir hakem olan Gomes, 2018 Afrika Futbol Şampiyonası’nda Nijerya-Cezayir maçını berabere bitirmesi için 30.000 dolarlık bir rüşvet teklifi aldı.

Teklifi kabul etmeyen Victor Gomes durumu önce kendi Futbol Federasyonu'na, ardından FIFA’ya bildirdi.

Hakemi satın olmak isteyenlerin bahisciler olduğu öğrenildi ve haklarında işlem yapıldı.

Hakem Victor Gomez ülkesinde defalarca yılın hakemi seçildi.

Bugüne kadar 300’den fazla maça çıktı ve FIFA’nın seçkin hakemleri arasında yer aldı.

Yarın İspanya Japonya maçında onu izleyeceğiz.