İspanya'nın dev kulübü iflasın pençesinde. Rüşvet vermekle suçlanıyor

İspanya devi Barcelona'nın başı dertte.

İspanya'nın dev kulübü iflasın pençesinde. Rüşvet vermekle suçlanıyor

La Liga devi Barcelona ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te geçen habere göre; Barcelona, hakem yolsuzluğu ile ilgili olarak rüşvet vermekle suçlanıyor.

Futboldan men edilmeye kadar giden bir cezanın söz konusu olabileceği kaydedildi.

İFLASA YOL AÇABİLİR
Hakimin, eski hakem şefine yasadışı ödeme yapıldığı iddiasıyla yargılamaya izin vermesinin ardından kulübe ticari yasak gelebilir ve bu da iflasa yol açabilir.

Sanıklar arasında eski başkanlar Josep Maria Bartomeu, Sandro Rossel ve hakem komitesi eski başkan yardımcısı Jose Maria Negreira’nın oğlu Javier Enriquez de bulunuyor.

7.7 MİLYON EURO'LUK RÜŞVET
Haberin devamında ise davanın, kulübün 2001 ile 2018 yılları arasında Negreira’ya yapılan 7.7 milyon Euro tutarındaki ödemesi üzerinden ilerleyeceği yazıldı.

Suçlu bulunmaları halinde, kişiler üç ile altı yıl arasında hapis cezası alabilir.

Barcelona’nın profesyonel bir futbol kulübü olarak ticaret yapması askıya alınabilir ve bu da 124 yıllık kulübü muhtemelen iflasa sürükleyebilir.

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