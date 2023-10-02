Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti. Schumacher'in aracını da donatmıştı

Almanya'nın en bilinen otomotiv tedarikçilerinden biri olan BBS iflas başvurusunda bulundu. Formula 1 tarihinin birçok kişiye göre en iyi pilotu olarak gösterilen Michael Schumacher'in aracının jantlarını donatan firmanın 16 yılda 4'üncü iflas başvurusu olduğu biliniyor.

Alman otomotiv tedarikçisi iflas etti. Schumacher'in aracını da donatmıştı

Artı49'un haberine göre, koronavirüs salgınından sonra dünyanın bir çok ülkesinde şirketlerin iki yakası bir araya gelmedi. Büyük müşteri kaybına uğrayan firmalar iflas üstüne iflas etmeye başladı.

Son olarak Almanya'nın en bilinen jant üreticilerinden biri olan BBS iflas başvurusunda bulundu. İflasın nedeninin geçen yıl enerji maliyetlerindeki keskin artış ve eş zamanlı olarak satın alma konusundaki isteksizlik olduğunu varsayılıyor.

Şirket, son iflasını 2020 yılında bildirilmişti. 7 kez dünya şampiyonu olmuş Formula 1 pilotu Michael Schmecher'in aracını jantlarla donatan şirket 16 yıldaki dördüncü iflası olduğu biliniyor.

MICHAEL SCHUMACHER KİMDİR?

Michael Schumacher birçok kişiye göre Formula 1 tarihinin en iyi pilotu olarak gösterilmektedir. Kariyeri boyunca 91 yarış galibiyeti bulunan Alman pilotun bunun yanı sıra 7 şampiyonluğu da bulunmaktadır.

Lewis Hamilton ile beraber Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan pilotu olan Michael Schumacher, yalnızca Formula 1’in değil tüm spor tarihinin en popüler sporcularından biridir.

2012 senesinde emekli olduktan sonra 2013 senesinde Alpler’de kayak yaparken kaza geçirerek komaya giren Schumacher günümüzde uyanmış olsa da tedavisi herkesten gizli bir şekilde devam etmektedir.

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