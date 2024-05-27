İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu

Kaynak: AA
İspanya'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu

İspanya Milli Takımı, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024 aday kadrosunu açıkladı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Ayoze Perez (Real Betis)

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