Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi

Hull City sahibi Acun Ilıcalı, 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu.
Serhat Ulueren'in sorularını yanıtlayan Ilıcalı, verdiği cevap ile sosyal medyada gündem oldu.
FATİH TERİM Mİ MOURINHO MU?
Serhat Ulueren, Acun Ilıcalı'ya 'Mourinho mu, Fatih Terim mi?' sorusunu sordu.
Acun Ilıcalı ise 'Uzak ara Fatih Terim' yanıtını verdi.
Bu cevap sonrası sosyal medya yıkılırken, Fenerbahçe taraftarı videoya yorum yağdırdı.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;
İKİ TEKNİK ADAMIN BAŞARILARI
Mourinho, kariyerinde 4 yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 İngiltere Premier Lig, 2 İtalya Serie A, 1 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İtalya Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Portekiz Liga Portugal, 1 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.
Fatih Terim ise kariyerinde 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası kazandı.