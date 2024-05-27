Yıldız futbolcu Galatasaray'a geri döndü

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 6-2 yenerek ligi 4. sırada kapatan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Turuncu lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

DUBOIS İLE YOLLAR AYRILDI

Başakşehir, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan Leo Dubois'in kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Fransız futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan Dubois, 1 gol atarken 7 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

Oyuncunun Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.