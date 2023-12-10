İspanya'yı sarsan ölüm! Granada Bilbao maçı ertelendi

Granada ile Athletic Bilbao arasında oynanan maçta bir taraftar tribünde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Karşılaşma devam etmedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İspanya'yı sarsan ölüm! Granada Bilbao maçı ertelendi

İspanya La Liga'nın 16. hafta karşılaşmasında Granada, evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Granada ile Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta kötü bir olay yaşandı.

İki ekibin karşılaştığı maçın 18. dakikasında bir taraftarın yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle maç durduruldu.

Sağlık görevlileri, taraftarın yardımına koştu. Kalp krizi geçirdiği açıklanan taraftar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

İki takım oyuncuları da kısa süreli beklemenin ardından soyunma odasına gitti. Bilbao kulübü, taraftarın hayatını kaybetmesi sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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