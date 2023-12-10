Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku...

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor galibiyetinin ardından ilginç açıklamalar yaptı.

KAYNAK: DHA
Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak sözler: Kan, savaş, ihtiras, tutku...

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Terim Stadı'nda 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VOLKAN BABACAN'A TEŞEKKÜR
Maçı iyi oyunla değil mücadeleyle kazandıklarını dile getiren Atan, "Maçın başında çalıştığımız, organize bir gol attık. İkinci yarının başında Abeid, Figueiredo ve Piatek ile kaçırdığımız goller var. Orada 2-0 yapabilsek daha rahat bir maç geçirebilirdik. Golden sonraki ilk yarı ve ikinci yarı oynayarak değil mücadele ederek kazandık. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Volkan Babacan da penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

'PUANSIZ TAKIM ALDIM'
Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli ekibi zor durumdayken aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sezon bizim için kan, savaş, ihtiras ve tutkunun olduğu bir sezon olacak. Kimseyi rencide etmeden veya eleştirmeden söylüyorum; Ben 3 maçta puansız bir takım aldım. Başakşehir bana çok iyi bir kadro ile gelmedi. Mevcut durumu tersine çevirmek için çok çalışıyoruz. Mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyoruz. Maç kazanıp üst sıralara çıkarak, 'Bu ligde Başakşehir var.' demek istiyoruz. Ancak hem devre arasında hem de sezon sonunda Başakşehir'in kabuk değiştirmesi gerektiği kabul etmeliyiz."

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