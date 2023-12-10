Muslera'nın Adana Demirspor maçında sarı kart almasına sebep olan sözleri ortaya çıktı

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle Sivasspor maçında cezalı duruma düşen Fernando Muslera'nın Abdülkadir Bitigen'e söyledikleri ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muslera'nın Adana Demirspor maçında sarı kart almasına sebep olan sözleri ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk etmiş ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Akdeniz temsilcisinin tek golünü 45+1. Dakikasında M'Baye Niang penaltıdan kaydetmişti.

İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ
Verilen penaltı kararı sonrası Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun tepki göstermiş bu itirazlar sonucunda da sarı kart görmüştü.

SİVAS MAÇINDA CEZALI
Kart sınırına ulaşan deneyimli eldiven, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı kalecinin gördüğü kartın perde arkası ise ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE BUNUN DAHA NETİNİ VEREMİYORSUNUZ"
Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz." dediği iddia edildi.

İlgili Haberler
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu
Tottenham Newcastle United'a kabusu yaşattı
Tottenham Newcastle United'a kabusu yaşattı
Rıza Çalımbay'a kötü haber
Rıza Çalımbay'a kötü haber
Gaziantep'te Trezeguet ve Visca'dan kanat festivali. Turgay Beşyıldız yazdı
Eyüpspor Şanlıurfa'ya gol yağdırdı!
Eyüpspor Şanlıurfa'ya gol yağdırdı!
İspanya'yı sarsan ölüm! Granada Bilbao maçı ertelendi
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğluyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor Gündem
Somali Cumhurbaşkanı'nın katil oğluyla ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor
Eşi ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti Gündem
Eşi ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti
Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı Gündem
Diyarbakır’da iki grup birbirine girdi. 2 yaralı
Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti Gündem
Belediyeye ait bir çöp kamyonu trafikte sıkıştırdığı otomobil sürücüsüne bir de el hareketi çekti
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı Gündem
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı
Otomobil, duran tankere çarptı. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Otomobil, duran tankere çarptı. 1 ölü, 4 yaralı
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu Spor
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maç belli oldu