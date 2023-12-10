Muslera'nın Adana Demirspor maçında sarı kart almasına sebep olan sözleri ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk etmiş ve rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Akdeniz temsilcisinin tek golünü 45+1. Dakikasında M'Baye Niang penaltıdan kaydetmişti.

İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ

Verilen penaltı kararı sonrası Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun tepki göstermiş bu itirazlar sonucunda da sarı kart görmüştü.

SİVAS MAÇINDA CEZALI

Kart sınırına ulaşan deneyimli eldiven, gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı kalecinin gördüğü kartın perde arkası ise ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'YE BUNUN DAHA NETİNİ VEREMİYORSUNUZ"

Fernando Muslera'nın hakem Abdülkadir Bitigen'e "Fenerbahçe’ye bunun daha netini veremiyorsunuz, buna neden penaltı veriyorsunuz." dediği iddia edildi.