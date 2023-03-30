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Arda Güler için El Clasico savaşı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İspanyolların dev iki kulübü Arda için devreye girdi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:40
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İspanyol devleri Arda'yı istiyor

Arda Güler için El Clasico savaşı
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"therealchamps.com" sitesi, Arda Güler için son olarak devreye giren İspanyol ekibi Real Madrid'in işleri iyice karıştırdığını duyurdu.
"Türk Messi" lakabı verilen milli futbolcunun mukavelesinde bulunan "1500 dakika forma giymezse, sezon sonunda 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin de iştah açıcı olduğu açıklandı.
Arda Güler şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 630 dakika şans bulabildi!
REAL MADRID HAMLE YAPTI
Ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Barcelona'nın, 5 milyon euroyu F.Bahçe'ye verdikten sonra Arda'yı ikna etmesi bekleniyordu. Ancak habere göre; Real Madrid, bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü Arda'nın resmi teklif gelmesi halinde Barcelona yerine Real Madrid'i tercih edeceği konuşuluyor.
Devrede Atletico Madrid de bulunuyor. Fakat genç yeteneğin en büyük hayalinin Real Madrid forması giymek olduğu yazıldı. Ancak Eflatun-Beyazlılar şu anda transferle ilgili resmi bir adım atmadı.
HAREKETLİ GÜNLER YAŞANACAK
Real Madrid, oyuncunun durumunu incelerken bir yandan da maç kasetleri izleniyor. Yaz aylarında oldukça hareketli günler yaşanabilir.
Arda, 1500 dakika süre alamasa bile Fenerbahçe'ye 5 milyon eurodan daha fazla para kazandırabilir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle genç futbolcuların, çıkış maddelerine rağmen yetiştikleri kulüpler için daha fazla bonservis bedeli talep ettiklerine şahit olmuştuk.
Fenerbahçe Yönetimi ise Arda'nın en azından önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor. 

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