İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!

Kaynak: Haber Merkezi
İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!

Trendyol Süper Lig'in iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu kez transferde yarışa girdi. Süper Lig devleri, Real Madrid'in deneyimli oyuncusu David Alaba için harekete geçti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferin son günlerinde karşı karşıya geldi. İki Süper Lig devi, Real Madrid'de forma giyen yıldızın peşine düştü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DAVID ALABA'NIN PEŞİNDE

DefansaCentral'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

o-003.jpeg

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürpriziTransferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

Haberin detaylarında. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 33 yaşındaki stoperin transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadıUğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Recep Tayyip Erdoğan da burada top koşturmuştu! Türk futbolunun tarihi stadyumu yıkılıyorRecep Tayyip Erdoğan da burada top koşturmuştu! Türk futbolunun tarihi stadyumu yıkılıyor

Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon!Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a sürpriz telefon!

Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!Fenerbahçe'nin gençleri kasasını doldurdu!

Son Haberler
Kongrenin iptal edilmesi sonrası CHP’li delegeler notere koştu
Kongrenin iptal edilmesi sonrası CHP’li delegeler notere koştu
Tokat'ın Kalbi Behzat Meydanı ve Çarşısı turizme açılıyor
Tokat'ın Kalbi Behzat Meydanı ve Çarşısı turizme açılıyor
Sıfır karbon emisyonlu şehirler, iklim değişikliğini durdurma yolunda dev adım atıyor
Sıfır karbon emisyonlu şehirler, iklim değişikliğini durdurma yolunda dev adım atıyor
Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak
Fenerbahçe-Galatasaray maçı seyircisiz oynanacak
AKP'li isme ders niteliğinde yanıt! Melek Mosso'yu hedef aldı
AKP'li isme ders niteliğinde yanıt! Melek Mosso'yu hedef aldı