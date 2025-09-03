İspanyollar duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızının peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe transferin son günlerinde karşı karşıya geldi. İki Süper Lig devi, Real Madrid'de forma giyen yıldızın peşine düştü.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DAVID ALABA'NIN PEŞİNDE

DefansaCentral'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi.

Haberin detaylarında. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 33 yaşındaki stoperin transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

