İspark ücretlerine de zam geldi. Hangi otopark kaç para oldu?

İSPARK otoparklarına 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zam gelecek. İşte liste

İspark ücretlerine de zam geldi. Hangi otopark kaç para oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparklara İBB Meclisi’nin temmuz ayı oturumlarının son oturumunda alınan karar ile zam geldi.

Zamla birlikte en düşük otopark ücreti 23 TL, en yüksek ücret 130 TL olacak.

İŞTE LİSTE:

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Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 TL, 1-2 saatlik ücret 33 TL, günlük ücret 80 TL oldu.

ORMANLARA GİRİŞ ÜCRETLERİNE DE ZAM GELDİ

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de zam geldi.

Otomobiller için 57 TL olan giriş-çıkış ücreti 67 TL,

Minibüs-kamyonet-panelvan için 164 TL olan ücret 192 TL,

Midibüs için 288 TL olan ücret 338 TL,

Otobüs-kamyon için 576 TL olan ücret 677 TL,

Motosiklet için 38 TL olan ücret de 44 TL’ye çıkarıldı.

Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 315 TL’den 370 TL’ye çıktı.

Şehit aileleri, gaziler ve eşleri bütün otoparklardan ücretsiz yararlanacak.

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