İsrail 4 yeni savaş gemisini ilk kez Kızıldeniz'e gönderdi

Kaynak: İHA
İsrail ordusu, 4 yeni Sa'ar 6 sınıfı savaş gemisinin ilk kez Kızıldeniz'e gönderildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 4 yeni Sa'ar 6 sınıfı korvetin İsrail donanmasının operasyonel faaliyetlerine katılmak üzere ilk kez Kızıldeniz'e doğru yola çıktığı belirtildi. Gelişmiş savaş sistemlerine sahip gemilerin Hamas'ın deniz gücünü hedef alan donanmaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

HUSİLERİN SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ

İsrail'in bölgeye yeni savaş gemilerini gönderme hamlesi, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyarmasının ve pazartesi günü Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendep Boğazı’ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri füzeyle hedef almasının ardından geldi.

Saldırının ardından çıkan yangın hasara yol açarken, tankerin yardım çağrısına ABD'ye ait bir gemi yanıt vermişti. Husiler'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla tankerin vurulduğunu duyurulmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yehia Sareea, mürettebatın uyarıları yanıtsız bıraktığını, daha sonra tankerin hedef alındığını belirtmişti.

İran destekli Husiler, İsrail’in Filistin’e saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana kritik öneme sahip nakliye rotalarındaki gemilere saldırı düzenlerken, İsrail'i dron ve füzelerle hedef alıyor.

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