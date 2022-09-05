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İsrail Gazeteci Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi

İsrail'de güvenlik güçlerinin açtığı ateşle öldüğü iddia edilen Al Jazeera Muhabiri Shireen Abu Aklen için karar verdi. Askeri Başsavcılık "soruşturmaya gerek yok" açıklaması yaptı

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 18:02
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İsrail Askeri Başsavcılığı öldürülen Al Jazeera Muhabiri Shireen Abu Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi

İsrail Gazeteci Akleh için soruşturmaya gerek yok kararı verdi
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İsrail tarafından yayınlanan, hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’nin ölümü hakkında yürütülen soruşturmanın raporunda, “Gazeteci Akleh için Askeri Polis soruşturmasının açılmasını gerektirecek herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı tespit edildi” denildi.
İsrail, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs’ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’nin ölümü hakkında yürütülen soruşturmanın raporunu açıkladı. İsrail tarafından yayınlanan raporda, “Abu Akleh'i vuran ve öldüren silah seslerinin kaynağını kesin olarak belirlemek mümkün değil" denilirken, Akleh'in "Filistinli silahlı kişiler tarafından ateşlenen kurşunlarla vurulmuş" olma ihtimalinin hala "olasılık" olduğu belirtildi.


Raporda, "Askeri Başsavcı, olayın detaylı incelemesinin ardından, tüm bulguları göz önünde tutarak, Askeri Polis soruşturmasının açılmasına gerektirecek herhangi bir suç şüphesi bulunmadığını tespit etti” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan raporun açıklanmasından önce üst düzey İsrail ordusu yetkilileri gazetecilere verdikleri röportajda, İsrailli askerle görüştüklerini ve askerlerin Akleh'i öldürseler bile “yanlışlıkla yaptıklarını” söyledi.
Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh, 11 Mayıs’ta Filistin’in Batı Şeria bölgesinde İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturmalarda görgü tanıkları cinayetin işlendiği sırada olay yerinde Filistinlilerin bulunmadığını ifade etmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ise Akleh'i İsrail güçlerinin öldürdüğünü doğrulamıştı.

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