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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, gerçek mermilerle ateş etti. Saldırıda, 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Atıf Mustafa Derağime yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 05:45
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Nablus'taki "Yusuf Makamı" adlı yere gayrimeşru Yahudi yerleşimcilerin girişini güvence altına almak amacıyla baskın yaptı.

Baskına karşı çıkan Filistinli gençlere İsrail askerleri, yoğun göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları, gerçek ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Kullanılan yoğun gaz nedeniyle 19 kişi boğulma tehlikesi yaşadı.

Baskında gerçek mermilerle açılan ateş sonucu Filistinli Derağime şehit olurken, 4 Filistinli yaralandı.

YIL BAŞINDAN BU YANA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 224 OLDU

WAFA'ya göre, 2022 başından bu yana İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinlilerin sayısı bugün hayatını kaybeden Derağime ile 224'e yükseldi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğunu belirterek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor. (AA)

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