İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ‘7 Ekim fiyaskosu araştırılacak Ben dahil herkes hesap verecek’

Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili soruşturma yapılacağını da duyurdu.

7 Ekim fiyaskosu araştırılacak

Netanyahu, “7 Ekim tarihimizde kara bir gündü. Güney sınırında yaşananları en ince ayrıntısına kadar araştıracağız. Bu fiyasko sonuna kadar araştırılacak. Ben de dahil olmak üzere herkes bu fiyaskoyla ilgili cevap vermek zorunda kalacak, ama tüm bunlar ancak savaştan sonra gerçekleşecek” dedi.

Savaş kabinesi karar verecek

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde “kara operasyonuna hazırlandıklarını” belirterek, “operasyonun zamanlamasına savaş kabinesi tarafından oybirliğiyle karar verildiğini” ifade etti. Netanyahu ayrıca, “Başbakan olarak devletin geleceğini güvence altına almaktan sorumluyum. Şu anda benim görevim İsrail devletini ve halkını düşmanlarımıza karşı ezici bir zafere taşımaktır. Şimdi tek bir hedef için güçlerimizi birleştirme zamanı: davamızın haklılığına olan derin inancımızla zafere doğru ilerlemek” diye konuştu.