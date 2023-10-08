İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı

İsrail'de yer alan gazeteler Filistinle çıkan çatışmalarda 750 İsrail askerinin kayıp olduğunu yazdı.

İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı

İsrail ile Filistin arasında çatışmalar devam ederken iki taraf da ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde resmi olmayan raporların 750 İsraillinin kayıp olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise Askalan'ın güneyindeki Zikim bölgesinde silah sesleri duyuldu.

İsrail ordu radyosu da Gazze Şeridi'nden Netivot yerleşim birimine doğru bir insansız hava aracının sızdığı yönünde şüphelerin bulunduğunu, bu nedenle bölgede uyarı sirenlerinin çaldığını aktardı.

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