Fatih Altaylı Hamas’ın yaptığı eylemleri destekleyenlere seslendi: Barbarlığı alkışlayan kim varsa ahmaktır

Hamas’ın yaptığı eylemleri destekleyen kişileri eleştiren Fatih Altaylı, "Hamas'ın barbarlığını alkışlayan kim varsa ahmaktır. Bu yapılanların Allahu ekber diye yapılıyor olması İslam'a hem düşmanlık hem hakarettir" dedi.

Fatih Altaylı Hamas’ın yaptığı eylemleri destekleyenlere seslendi: Barbarlığı alkışlayan kim varsa ahmaktır

Hamas üyelerinin İsrail'e düzenledikleri Aksa Tufanı operasyonu dünya gündeminde bomba etkisi yaratırken, yüzlerce sivilin hayatını kaybetti.

Söz konusu gündem hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı, İsrail ile Hamas arasında yaşananları değerlendirdi.

"BU YAPILANLARIN ALLAHU EKBER DİYE YAPILIYOR OLMASI İSLAM'A HEM DÜŞMANLIK HEM HAKARETTİR"

Yaşanan olayları eleştiren Altaylı, "Hamas'ın barbarlığını alkışlayan kim varsa ahmaktır. Bu yapılanların Allahu ekber diye yapılıyor olması İslam'a hem düşmanlık hem hakarettir. Hamas'ın yaptığının İsrail'den çok Filistinlilere zarar vereceğini görmemek için ya beyinsiz olmak lazım ya da İslam düşmanı” ifadelerini kullandı.

Altaylı, eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

Hamas İsrail e terör olarak nitelendirilebilecek bir saldırı yaptı. Niye şimdi. Niye böylesine vahşice. Bu saldırı kimin işine yarayacak. İlk akla gelen sorular.

Hamas'ın barbarlığını alkışlayan kim varsa ahmaktır. Bu yapılanların Allahuekber diye yapılıyor olması İslama hem düşmanlık hem hakarettir.

Hamas'ın yaptığının İsrail’den çok Filistinlilere zarar vereceğini görmemek için ya beyinsiz olmak lazım ya da İslam düşmanı.

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NE OLMUŞTU?

Hamas üyeleri İsrail'e Aksa Tufanı operasyonu düzenledi.

Hamas'ın operasyonu üzerine düğmeye basan İsrail Gazze Şeridi'ne Demir Kılıçlar operasyonu başlatarak Hamas'a savaş ilan etti.

Saldırı sonrası İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanhyahu'nun Hamas'a 'benzeri görülmemiş bir bedel' ödeteceklerini açıklamasının ardından İsrail, Hamas'a savaş ilan etti.

İsrail'de olağanüstü hal ve seferberlik ilan edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ne hava harekatı başlatıldı.

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