Gazze saldırıları görüşmesinde tartışma. İstihbarata yönelik soru tartışma çıkardı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yayımlanan habere göre hükümet, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırıları ele almak üzere oturum düzenledi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, saldırıların önceden bilinememesine tepki göstererek "Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor." dedi.

"BİZE SESSİZ OLMAMIZI SÖYLEMEYİN!"

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin de buna yanıt olarak "Sessiz olun" çağrısı yaptığı, başka bir bakanın da "Bize sessiz olmamızı söylemeyin!" şeklinde karşılık verdiği kaydedildi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ise Sağlık Bakanlığının kendisine ambulansların merkeziyle ilgili bilgi vermediğini söyledi.

"HAMAS'IN ELİNDEKİ İSRAİLLİLERİ DÜŞÜNMEYİN!"

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Moshe Arbel, "Eğer istersen Sağlık Bakanı yardımcısı olabilirsin." şeklinde "alaycı" bir üslup kullanırken Silman da "Ambulansların nerede olduğunu önemsemiyorum, sadece çalışmadıklarını ifade ediyorum." diye konuştu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de oturumundaki konuşmasında, "artık sert olmaları ve Hamas'ın elindeki İsraillileri çok düşünmemeleri" görüşünü dile getirdi.