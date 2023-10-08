Gazze saldırıları görüşmesinde tartışma. İstihbarata yönelik soru tartışma çıkardı

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların görüşüldüğü oturumda kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

Gazze saldırıları görüşmesinde tartışma. İstihbarata yönelik soru tartışma çıkardı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yayımlanan habere göre hükümet, Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırıları ele almak üzere oturum düzenledi. Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis, saldırıların önceden bilinememesine tepki göstererek "Bugün her vatandaş İsrail istihbaratına ne olduğunu soruyor." dedi.

"BİZE SESSİZ OLMAMIZI SÖYLEMEYİN!"
İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin de buna yanıt olarak "Sessiz olun" çağrısı yaptığı, başka bir bakanın da "Bize sessiz olmamızı söylemeyin!" şeklinde karşılık verdiği kaydedildi. İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ise Sağlık Bakanlığının kendisine ambulansların merkeziyle ilgili bilgi vermediğini söyledi.

"HAMAS'IN ELİNDEKİ İSRAİLLİLERİ DÜŞÜNMEYİN!"
Bunun üzerine Sağlık Bakanı Moshe Arbel, "Eğer istersen Sağlık Bakanı yardımcısı olabilirsin." şeklinde "alaycı" bir üslup kullanırken Silman da "Ambulansların nerede olduğunu önemsemiyorum, sadece çalışmadıklarını ifade ediyorum." diye konuştu. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de oturumundaki konuşmasında, "artık sert olmaları ve Hamas'ın elindeki İsraillileri çok düşünmemeleri" görüşünü dile getirdi.

İlgili Haberler
Fatih Altaylı Hamas’ın yaptığı eylemleri destekleyenlere seslendi: Barbarlığı alkışlayan kim varsa ahmaktır
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti
Mısır'da 2 İsrailli öldürüldü
Mısır'da 2 İsrailli öldürüldü
Al Jazeera muhabiri canlı yayında füze saldırısına yakalandı
İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü
İsrail'de can kaybı artıyor: 350 kişi öldü
İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı
İsrail basını kayıp İsrailli asker sayısını açıkladı
Hizbullah Lübnan üzerinden İsrail’e füze saldırısı başlattı
Hamas’ın İsrail’e saldırısını İran’da kutladılar
İsrail’e müzik festivali için gelenler bile bombalandı. Akıllara Atatürk'ün savaşla ilgili sözü geldi
Hamas'tan İsrailli esirler hakkında açıklama
Öne Çıkanlar
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı Gündem
Kaçak tarihi eser satıcısı jandarmaya yakalandı
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar Gündem
Define ararlarken suçüstünde yakalandılar
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum Siyaset
Özgür Özel Antalya İl Kongresi’nde konuştu: Ben vefalı bir değişimi savunuyorum
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği Gündem
Yunan gezgin ile Diyarbakırlı vatandaşın sohbeti gündem oldu. İşte Türk misafirperverliği
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzından bal damlamak deyiminin anlamı nedir?
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir? Gündem
Ahu ne demek? Ahu isminin anlamı nedir?
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir? Gündem
Araz ne demek? Araz isminin anlamı nedir?