İsrail, Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde 14 Filistinliyi öldürdü. İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 49'a yükseldi.

KAYNAK: AA
İsrail, Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cuma günü Batı Şeria'da İsrail kurşunuyla şehit olanların sayısı 14 oldu." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail askerleri cuma günü Batı Şeria'daki birçok şehirde Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmişti.

7 EKİM'DEN BERİ 49 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin müdahalesinde 73'ü gerçek, 16'sı plastik mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 239 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail askerlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli sayısı 49'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk olmak üzere 1900 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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