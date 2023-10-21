İsrail, Beyt Hanun şehrini vurdu

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 15. günde devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail sınırında yer alan Beyt Hanun şehrini vurdu.
Şehirden yoğun duman yükseldi.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun şehrini vurdu, bölgeden yoğun duman yükseldi.
İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 15. günde devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail sınırında yer alan Beyt Hanun şehrini vurdu.
Şehirden yoğun duman yükseldi.