İsrail'den Lübnan'ın güneyine yeni saldırı

Lübnan resmi ajansı NNA haberine göre, İsrail topçu birlikleri Lübnan topraklarındaki Mercayun ilçesine bağlı Blida beldesini vurdu.

İsrail tarafından Kefr Şuba bölgesi çevresiyle Halta ve Gurayba köyleri civarına füze fırlatıldığını kaydetti.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim’den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Lübnan’da 1’i gazeteci toplamda 3 sivil, İsrail’de 1 sivil öldü.

İsrail'in saldırılarından kaçan Lübnanlılar okullara sığındı

Lübnan ile İsrail arasındaki 120 kilometrelik dağlık sınır hattı üzerinde karşılıklı çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor.

Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı yakınında yer alan Nebatiye ile Güney vilayetinde yaşayanlar şu anda iki taraf arasındaki çatışmalardan en çok etkilenenler arasında.

Bazı aileler, çatışmaların ilk gününden itibaren evlerini terk edip başkent Beyrut'taki yakınlarının yanına geçti. Durumu veya gidecek bir yeri olmayan aileler ise devlete ait okullara yerleşti.

Lübnan'da çatışmalardan en çok etkilenen Güney vilayetinin Sur kentinde okullara sığınan aileler ve yetkililer, yaşadıklarını anlattı.

SADECE SUR KENTİNDE 4 BİN 500'DEN FAZLA İÇ GÖÇMEN VAR

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hammud, Lübnan hükümetinin talebi üzerinde sınır bölgesinden tahliye edilmek isteyen aileler için kriz odası oluşturduklarını söyledi.

Çatışmaların patlak verdiği ilk günden itibaren sınır hattı üzerinde yer alan köy ve beldelerden göçün başladığını belirten Hammud, "Sınır hattından Sur kentine gelen kayıtlı iç göçmen sayısı 5 bin 100. Bunların bazıları Beyrut gibi Lübnan'ın diğer kentlerine geçti. Ancak Sur'da kalan iç göçmenlerin sayısı şu anda 4 bin 500." ifadelerini kullandı.

Hammud, iç göçmenlerin önemli bir kısmının devlete ait okullara yerleştirildiğini, bazılarının ise kendi imkanları ile ev kiraladığını kaydetti.

"11 GÜNDÜR BURADAYIZ"

Lübnan'ın güneyindeki tüm okullar ve üniversiteler artan güvenlik tehdidi nedeniyle 10 Ekim'den bu yana tatil edilmiş durumda.

Kapılarını öğrencilere kapatıp iç göçmenleri ağırlayan okullardan biri de Sur kentindeki meslek okulu.

6 kişilik ailesiyle 8 Ekim'de evlerini terk eden ve bir daha dönemeyen Fatma Abbas, "11 gündür buradayız. Evimiz tam saldırıların olduğu bölgenin hemen yanında." dedi.

Konuşmakta zorlanan Fatma Abbas, ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilmediklerini dile getirdi.

BANYO YOK

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile masalar üzerine serdikleri yataklarla kendilerine yaşam alanı oluşturmaya çalışan aileler, sınırlı imkanlar dahilinde yaşam mücadelesi veriyor.

Çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan aralarında hasta ve bakıma muhtaç kişilerin de bulunduğu iç göçmenler, hastalarına bakamadıkları gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanıyor.

Aileler, okulda en çok zorlandıkları durumun ise banyo bulunmaması olduğunu vurguluyor.

HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İran destekli Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi üzerinden İsrail'in güneyine saldırması ve karşılıklı çatışmaların başlamasından sonra yaptığı açıklamada, tarafsız olmadıklarını, Filistin direniş gruplarını destekleyeceklerini duyurmuştu.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim’den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söylemişti.

Çatışmalarda şu ana kadar Hizbullah,12 mensubunu kaybetti. Lübnan'da 1'i gazeteci toplamda 4 sivil öldürüldü.

İsrail ordusu ise şu ana kadar 3 askerinin öldüğünü duyurdu.