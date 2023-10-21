Refah Sınır Kapısı açıldı ama İsrail yakıta izin vermedi

Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Refah Sınır Kapısı, İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu’nda Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından kapanmıştı. ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının saat 10.00'da açılacağı bilgisini aldık" açıklamasının ardından gözler refah sınır kapısına çevrildi.

İsrail’in saldırıları 15’inci gününde devam ederken saldırıların başladığı günden bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı açıldı. Kapının açılmasıyla insani yardımları taşıyan ilk kamyonlar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmeye başladı. Birlemiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, 20 adet yardım tırının Gazze’ye geçtiğini duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, kapının açılmasının ardından yaptığı açıklama “Sınırdan geçen yardımlar, Gazze halkına temel malzemelerin sağlanması için sürdürülebilir çabanın başlangıcı olabilir. Bu ilk konvoy son konvoy olmamalı” dedi.

İSRAİL’DEN YAKITA İZİN YOK

İsrail tarafı yalnızca 20 kamyonun Refah Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin verdi. İsrail, gıda ve tıbbi malzemenin bulunduğu kamyonlarda Gazze’ye yakıt taşınmasına izin vermedi.

MISIR TARAFINDA KUTLAMA

Sınır kapısının açılmasıyla Mısır tarafında da kutlama hakim oldu. Kapının açılmasıyla kamyonları geçtiği anlarda sınırın Mısır tarafında bulunan görevliler, kamyonların geçişini dakikalarca alkışladı.