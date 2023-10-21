Oyuncu Selahattin Taşdöğen’den tartışma yaratan sözler “Filistin halkı bunu hak ediyor”

07 Ekim 2023 tarihinde Filistin’e bağlı Hamas grubunun saldırısıyla başlayan Hamas-İsrail çatışması, İsrail’in resmi olarak savaş ilan etmesiyle giderek büyüdü. İsrail’in Gazze’deki Hastane okul ve devlet binalarını vurmasıyla birlikte son açıklanan rakamlara göre aralarında çocukların ve kadınların çoğunlukta olduğu 4500’ü aşkın sivil hayatını kaybetti.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Selahattin Taşdöğen, Başka Açıdan Tv YouTube kanalının sokak röportajına konuştu. Taşdöğen, “Filistin halkı ve Araplar bunu hak ediyor” dedi.

“FİLİSTİNLİLER HİÇBİR ZAMAN TÜRKLERİN ARKASINDA OLMADILAR.''

Taşdöğen katıldığı sokak röportajında şunları söyledi,

''Her türlü savaş bizim ülkemizi etkiliyor. Zaten biz 40 yıldır savaşıyoruz, savaşın bizzat içindeyiz. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde bitmeyen bir savaş var. Kan dökülmesi, güçlü tarafların güçsüzler üzerinde hegemonya kurması, hastaneleri bombalaması, çocukların, kadınların, bebeklerin ölmesi kabul edilebilir bir şey değil. İsrail çok büyük bir suç işlemiştir cezasını çekmelidir diye düşünüyorum. Arkasında Amerika denilen ülke var, birleşememişte Birleşmiş Milletler topluluğu var. Bunların hepsinin kulakları kapalı 3 maymunu oynuyorlar. Çok büyük bu İsrail projesi. Orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye'yi tanımış mıdır? 74 harekâtında Filistin halkı tanımadı. Yunanistan'ı tanıdılar Rumların tarafına geçtiler, Ermeniler'in tarafına geçtiler. Hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar.''

“FİLİSTİN HALKI, BU ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR”

''İnsanen, vicdanen çok rahatsızım tabi ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor. 'Hayır' diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı, bu Araplar bunu hak ediyor yani. Sen kendi topraklarını İsraillere sattın, mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil demek ki. Vatan eğer vatansa kanını döktüysen o senin vatanındır. Bizim başımızda bir Mustafa Kemal Atatürk vardı, onların da öyle bir Atatürk'leri yok keşke olabilseydi. Bütün Arap toplulukları neredeler? Neden acaba Filistin'e yardımcı olmuyorlar. Irkçı değilim ama Araplardan nefret ederim. Allah oradakilerin yardımcısı olsun. Sokağa çıkıp da Mehmetçik Gazze'ye diyenler öncelikle buyursunlar yolları açık kendileri gitsinler orada bir savaşsınlar bakalım görelim. Kendileri askere bile gitmiş değillerdir onların. Beni ilgilendiren bir olay olursa kanımın son damlasına kadar kendi ülkemde bayrağımı ve toprağımı savunur, savaşırım.''