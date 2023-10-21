Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri

Nobel ödülü sahipleri, İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocukların korunmasının öncelik haline getirilmesi için ortak bildiri yayımladı.

KAYNAK: AA
Nobel ödülü sahiplerinden İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklar için bildiri

Aralarında Kailash Satyarthi, Steven Chu, Muhammed El Baradei ve Jody Williams gibi isimlerin de bulunduğu Nobel ödülü sahiplerinden 30 kişi, X sosyal medya platformundan, İsrail-Filistin çatışmasından etkilenen çocuklara ilişkin ortak bildiri hazırladı.

Bildiride, "Filistinli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. İsrailli çocuklar, bizim çocuklarımızdır. Herkesi çocukların savaşla ilgisi olmadığını ve bunun sonuçlarından ötürü mesuliyet taşımadıklarını hatırlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaçırılan çocukların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulan bildiride, "Çocuklar, su, yiyecek, sağlık hizmetleri ve barınaktan yoksun bırakılamaz." denildi.

Bildiride, taraf fark etmeksizin çatışmalardan etkilenen çocukların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğine işaret edildi.

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