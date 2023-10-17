İşte Hamas İsrail sınırından böyle sızdı. İlk kez ortaya çıkan görüntüler

Hamas’ın önceki Cumartesi günü İsrail’e sızma harekatına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

İşte Hamas İsrail sınırından böyle sızdı. İlk kez ortaya çıkan görüntüler

Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim Cumartesi günü başlayan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor.

Hamas militanlarının paramotorlarla Gazze-İsrail sınırını geçerek gerçekleştirdikleri saldırılar çok konuşulmuştu.

Son görüntülerde ise sabahın ilk saatlerinde militanların sınırda bulunan büyük beton blokları patlatarak araladıkları ve sızma harekatını da araları açılan blokların arasından geçerek gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Daha önce sınırdaki dijital gözetleme kulelerini drone’larla patlatarak etkisiz hale getirdikleri bilinen Hamas’ın bu şekilde sınıra yaklaştığı aktarıldı.

Öte yandan beton blokları geçtikten sonra yerleşim yerlerine yaklaşan militanlara ise herhangi bir karşı koyacak askeri gücün olmadığı da görüldü.

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