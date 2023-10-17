İsrail silahlandırdığı sivillerin kapsamını genişletiyor. “13 bin 200 polis gönüllüsü görev alacak”

İsrail polisi, Hamas’a karşı savaş 10. gününe girerken, ülke genelindeki şehirlerde ilk müdahale ekipleri olarak görev yapmak üzere sivilleri silahlandırmaya başlayacaklarını duyurdu.

İsrail silahlandırdığı sivillerin kapsamını genişletiyor. “13 bin 200 polis gönüllüsü görev alacak”

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Shabtai ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından dün yapılan ortak açıklamada, ‘polis himayesi altında faaliyet gösteren ilk müdahale birimlerini tüm şehirleri kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdikleri’ ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, “347 yeni birimde, 13 bin 200 polis gönüllüsü görev alacak. Bunlara silah ve koruyucu teçhizat verilecek” denildi.

İsrail sınırında yaşayan topluluklarda, yıllardır silah ve eğitim alan, saldırı veya acil durumlarda ordu ya da polisle koordineli olarak görev yapan, eski ordu gazilerinden bu tür birimler bulunuyor.

İsrail, Hamas üyelerinin 7 Ekim’de dikenli tel sınır çitlerinden sızıp, askeri karargahlara ve komşu kasabalara saldırı düzenleyerek, bin 400’den fazla kişinin ölmesine neden olmasından bir gün sonra Gazze Şeridi’ne savaş ilan etti.

2 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in o günden bu yana aralıksız devam eden bombardımanı nedeniyle en az 2 bin 750 Filistinli öldü, çoğunluğu sivil 9 bin 700 kişi de yaralandı.

Shabtai ve Ben-Gvir’in ortak açıklamasında, Hamas’ın sürpriz saldırısından bu yana polisin kurduğu 566 yeni sivil müdahale birimi için 6 binden fazla tüfek satın alındığı bildirildi.

Ayrıca, sınır şehirleri, büyük şehirler ve karma (Arap-Yahudi) şehirlerin ‘bu güçlere’ en acil ihtiyaç duyan şehirler olarak önceliklendirildiği belirtildi.

Söz konusu yeni birimlerin yanı sıra, Ben-Gvir’in ofisi de tabanca ruhsatı kriterlerini gevşeterek, çatışma bölgelerinde yaşayan veya çalışan temel askeri eğitim almış kişilerin silah taşıyabilmesini sağlamaya çalışıyor.

Pazar günü geç saatlerde yapılan ve yeni kuralların onaylandığı bir parlamento oturumu, 7 Ekim’den bu yana, yaklaşık 41 bin İsraillinin silah ruhsatı için başvurduğunu ortaya çıkardı. Bu sayı, daha önce yıllık 38 bin olarak kaydedilmişti.

Ben-Gvir, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Güneydeki katliam, acil müdahale birimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, tüm toplulukları kurtardılar” dedi.

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