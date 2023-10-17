Ürdün ve Mısır: Filistinlileri almayacağız. Araplar Arapları almıyor. Türkiye'ye örnek olsun

Türkiye’yi Suriyelilerle dolduranlara örnek olsun… İsrail şiddetinin artırırken Mısır ve Ürdün bölgeden kaçan Filistinlileri almayacaklarını söyledi.

Ürdün ve Mısır: Filistinlileri almayacağız. Araplar Arapları almıyor. Türkiye'ye örnek olsun

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 11. güne girildi. Her iki taraftan da yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bölgeden kaçan Filistinliler ise Refah Sınır Kapısı’na dayandı. Batılı ülkeler, Refah Sınır Kapısı'nı İsrail saldırılarından kaçan Filistinlilere açması yönünde Kahire yönetimine baskı yapıyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Mısır'ın bu baskı yüzünden "kızgın" olduğunu yazdı. Yüzbinlerce Filistinli, Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek güneye doğru hareket ediyor.

Gazetenin haberinde, "Mısır'ın Batılı diplomatlara mesajı net: Gazze'ye yardım ulaştıracak ama çok sayıda Filistinliyi kabul etmesi yönündeki her türlü baskıya direnecek." denildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, "zorla yerinden edilmenin" Filistin krizine çözüm olmadığı konusunda uyarmıştı.

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MISIR: FİLİSTİNLİ MÜLTECİLERİ AVRUPA'YA GÖNDERECEĞİZ

Söz konusu haberde, Mısır-Batı gerilimine ilişkin şunlar aktarıldı:

Üst düzey bir Mısırlı yetkili, Avrupalı mevkidaşına sert bir dille şunları söyledi:

1 milyon kişiyi almamızı mı istiyorsunuz? Onları Avrupa'ya göndereceğiz. Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın.

Aynı Avrupalı yetkili, konuşmayı hatırlatarak, "Mısırlılar, mültecileri almaları yönündeki baskıya gerçekten çok kızgınlar." dedi.

ÜRDÜN DE İSTEMİYOR

Almanya'yı ziyaret eden Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Filistin'den mülteci istemediklerini söylemişti.

Kral Abdullah, "Bu, kırmızı çizgimizdir. Ürdün'de ve Mısır'da mülteciye hayır." diye konuşmuştu.

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