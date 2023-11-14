İsrail boykot etmek isteyen kişi Burger King çalışanlarına saldırdı

Sakarya'da bir kişi İsrail'i boykot etmek için Burger King'e gidip "Kahrolsun İsrail" diyerek çalışanlara saldırdı. Olaya dahil olan müşteriler "Böyle boykot mu olur?" diyerek tepki gösterdi.
14 Kasım 2023 Salı
Sakarya'da bir kişi İsrail'i boykot etmek için Burger King'e gidip "Kahrolsun İsrail" diyerek çalışanlara saldırdı. Olaya dahil olan müşteriler "Böyle boykot mu olur?" diyerek tepki gösterdi.
Sakarya'da bir kişi İsrail'i boykot etmek için Burger King'e gidip "Kahrolsun İsrail" diyerek çalışanlara saldırdı. Olaya dahil olan müşteriler "Böyle boykot mu olur?" diyerek tepki gösterdi.