İsrail muhalefetinden Gazze ve esir açıklaması. "Tüm anlaşmaları destekleyeceğiz"

İsrailli muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmayı destekleyeceklerini belirtti.

KAYNAK: AA
İsrail muhalefetinden Gazze ve esir açıklaması. "Tüm anlaşmaları destekleyeceğiz"

Yediot Ahronot Gazetesinin haberine göre, Lapid, İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Lapid burada yaptığı konuşmada, "muhalefetin, Gazze'de alıkonulan esirlerin geri dönmesini sağlayacak her türlü adımı ve anlaşmayı destekleyeceğini" aktardı.

ESİR DETAYI

Lapid, "Bu işi daha iyi yönetirdik demeyeceğiz ancak alıkonulanların (esirler) geri dönmesi gerekiyor ve onları geri getirmek de bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

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