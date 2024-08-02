İsrail Dışişleri Bakanı'ndan hadsiz paylaşım. Yanan Türk bayrağı ve İstanbul görseli paylaştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından haddini aşan bir paylaşım yaptı. Katz, X hesabından yanan Türk bayrağı ve İstanbul görseli paylaştı. Katz, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

Katz, Erdoğan’ı sert bir dille hedef alırken, paylaşımın sonuna İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da etiketledi. İmamoğlu, yapılan paylaşıma sert bir dille yanıt verdi.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE İNŞA EDEN ATATÜRK'ÜN MİRASINI ORTADAN KALDIRIYOR"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda,

“@RTErdogan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor. Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim” ifadelerini kullandı.

Katz, açıklamalarının sonuna Ekrem İmamoğlu’nun resmi X hesabını da etiketledi. İmamoğlu ise Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanına yapılan hakarete sert bir dille yanıt verdi.

"EVET, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK. FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞU ZAMAN”

İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın paylaşımına yanıt olarak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman” ifadelerini kullandı.

Katz’ın yaptığı paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterirken, İmamoğlu’nun yaptığı açıklama ise büyük taktir topladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Katz’ın paylaşımına tepki gösterdi.

"BURAYA BAK, KATİL RUH HASTASI!"

Altun, sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada,

“Buraya bak, katil ruh hastası!

Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur! Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!” ifadelerini kullandı.