İran'dan misilleme açıklaması: Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak

İran Devlet Televizyonu, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" açıklamasında bulundu. Edinilen bilgiye göre, THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek. Aynı zamanda Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.

İSRAİL İLE İRAN ARASINDA YÜKSEK TANSİYON

İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidine karşı birçok ülke ve kuruluş teyakkuz halinde.

"HERKESİ İSRAİL'DEN AYRILMAYA DAVET EDİYORUM"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi sonrası Ortadoğu'da gerilim artmaya devam ediyor. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya davet ediyorum" dedi. İran Dini Lideri Hamaney, sosyal medyadan attığı eski bir gönderiyi sabitledi. Sabitlenen eski gönderide "Siyanist rejim bitti" ifadeleri kullanılıyor.

PEGASUS VE THY DE UÇUŞLARI ERTELEDİ

Pegasus Havayolları, İran ve İsrail arasında devam eden gerilim dolayısıyla İran, Irak ve Ürdün’e yapacağı seferlerde değişikliğe gitti. Uçuş güvenliği nedeniyle alınan kararla İran, Irak ve Ürdün’e planlanan gece seferleri gündüz yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi. Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.