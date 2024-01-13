İsrail Dışişleri Bakanı'nın bu mesajından sonra askerlerimiz şehit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına ilişkin, "Şu an itibarıyla savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeyi sürdüreceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımlayarak şu skandal ifadeleri kullandı:

Geçmişinde Ermeni Soykırımı yaşayan bir ülkeden olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi asılsız iddialarla İsrail'i hedef almakla övünüyor. Ermenileri, Kürtleri hatırlıyoruz. Geçmişiniz kendi adına konuşuyor. İsrail barbar müttefiklerinize karşı yıkım değil savunmada duruyor.

İsrailli bakanın bu paylaşımından saatler sonra ABD'nin destek verdiği PKK/YPG güçlerinin de bulunduğu Irak'ın kuzeyinde 9 şehit olması dikkat çekti.

İsrail ve ABD’nin Orta Doğu’da müttefik olduğu ve politikalarının iki ülkenin çıkarına göre şekillendirildiği biliniyor.

Sosyal medyada da buna dair paylaşımlar yapıldı:

Bu mesajdan kısa bir süre sonra askerlerimize saldırılar oldu şehit ve yaralılarımız var. CIA ve Mossad Ortadoğu da genel bir savaş istiyor. Hazır olmamız gerekir.

ERDOĞAN’DAN İSRAİL’E AÇILAN “SOYKIRIM” DAVASINA DESTEK

Erdoğan, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı BM'nin en üst mahkemesinde açılan 'soykırım' davası için belge sağladığını söyledi.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal ifadelerle Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

İsrailli Bakan Katz, Erdoğan'ı "asılsız iddialarla" İsraili hedef almakla suçladı.

İsrail, 1915 olaylarını resmen “soykırım” olarak tanıyan ülkeler arasında değil. Dünyada 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan 30'dan fazla ülke bulunuyor.

9 ASKER ŞEHİT OLDU

Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi esnasında çatışma çıktı. İlk yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında, 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı aktarıldı. Daha sonra yaralı askerlerimizden 4’ünün daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıdan sonra etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye yükseldiğini ve bölgedeki operasyonların devam ettiğini açıkladı.