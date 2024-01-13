Yılmaz Özdil 2 paylaşım yaptı herkesin yüreğindekileri açıkladı. Bu çadır sizin eseriniz. Teröristlerin çadırından yayın yapanlar uyuyamayacak

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde bir üs noktasına sızma girişimi yapıldı. PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Bir şehit ateşi de Kahramanmaraş’a düştü. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin depremzede olduğu ve çadırda kaldığı öğrenildi.

Çadır bölgesine Türk bayrakları asılırken Türkiye’nin yüreği sızladı.

Gazeteci Yılmaz Özdil de konuyla ilgili gündem olacak bir paylaşım yaptı.

Özdil, “Şehit ailesi “çadır”daysa, güvenlik zirvesi “saray”daysa, konuşacak bir şey yok zaten.” dedi.

Ardından tekrar paylaşım yapan Özdil, “Habur’da “çadır” mahkemesi kuranlar, açılım sırasında Kandil’de Karayılan’ın “çadır”ından yayın yapan medya, bu “çadır” sizin ortak eseriniz… Akşam televizyonda çubukla gösterin bu çadırı.” ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ ASKERE GİTMEDEN ÖNCE EV SÖZÜ VERMİŞ

Öte yandan şehit Özdemir’in askere gitmeden önce ailesine ev alacağının sözünü verdiği de öğrenildi. Ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kaldığı belirtildi.

Zor şartlarda yaşamaya çalışan ailenin çadırına 10 tane ısıtıcı konuldu.

Söz konusu görüntülere “Şehit gelene kadar neredeydiniz” şeklinde tepkiler geldi.

HABUR ÇADIRI

“Çözüm süreci”nin yürütüldüğü günlerde, 30 civarında PKK'lı Habur Sınır Kapısı'nda on binlerce kişi tarafından karşılanmıştı. Gelen PKK'lılar herhangi bir pişmanlık belirtmemesine rağmen, Habur Sınır kapısı'nda kurulan “çadır mahkemesi” tarafından serbest bırakılmıştı.