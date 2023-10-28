İsrail: Elon Musk'ın Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki gösterdi.

KAYNAK: AA
İsrail: Elon Musk'ın Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

İletişim Bakanı Karhi, X sosyal medya platformu hesabından Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze'de internet sağlama mesajını alıntılayarak, şu mesajı paylaştı:

"İsrail her yolu kullanarak bununla mücadele edecektir. Hamas bunu terörist faaliyetleri için kullanacak. Bunda şüphe yok, biz bunu biliyoruz, Musk bunu biliyor."

Musk'ın İsrailli "kaçırılan bebekler, çocuklar ve yaşlıların salıverilmesi karşılığında" internet sağlama girişimini yapmış olabileceğini belirten Karhi, "Öyleyse, ofisim (uydu internet sistemi) Starlink ile tüm bağlantıları kesecek" ifadelerini kullandı

Elon Musk, X sosyal medya platformu hesabından, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu

Öne Çıkanlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu Yaşam
Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın! Yazarlar
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti Dünya
Erdoğan'ın çıkışının ardından Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama. "İsrail'i savaş suçlusu ilan ediyoruz" demişti
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den çarpıcı suçlama: ABD ve Avrupa ateşkesi engelleyerek suç işliyor Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den çarpıcı suçlama: ABD ve Avrupa ateşkesi engelleyerek suç işliyor
Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi Gündem
Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları! Yazarlar
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Laik Cumhuriyetimizin 100. yılını… Yazarlar
Laik Cumhuriyetimizin 100. yılını…