İletişim Başkanlığı’ndan Elon Musk açıklaması. 'Manipülasyon tespit edildi'

İletişim Başkanlığı'ndan Elon Musk'a yalanlama geldi. Başlanlık, Musk'ın İsrail lideri Netanyahu ile yaptığı ziyarette Musk'a gösterilen beşik konusunda manipülasyon yapıldığını iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İletişim Başkanlığı’ndan Elon Musk açıklaması. 'Manipülasyon tespit edildi'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, "Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntüler, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne sermiştir" içerikli bir paylaşım yapıldı.

"BOŞ MERMİ KOVANLARI İLE DOLMUŞ BEŞİKTE HERHANGİ BİR HASAR GÖRÜLMEMEKTEİR"

Açıklamada, Elon Musk'ın ziyareti sırasında, 'Hamas'ın Kibbutz'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik' ifadeleriyle servis edilen görüntülerde manipülasyon tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde, bu ayrıntı yoktur. Beşiğin, içindeki çocukla Hamas saldırısının ortasında kaldığı iddia edilmektedir. Görüntüler incelendiğinde, saldırıdan kalma boş mermi kovanları ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir."

"Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün 7.62x51 mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir."

musknetanyahu.jpgİSRAİLLİ REHİNE EVLERİNİN İSRAİL TANKLARI İLE HEDEF ALINDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

"Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, bölgeye gelen İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını açıklamıştır.

Porat, Kibbutz'da sığındıkları evlerin, İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını belirtmiştir. İsrail’in Kibbutz’tan servis ettiği görüntülerde evlerdeki yıkımın boyutu, hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını göstermektedir.

Görüntüler Porat'ın, 'İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu' açıklamasını doğrular niteliktedir. Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir."

NE OLMUŞTU?

ABD'li milyarder zengin Elon Musk, İsraile'e yaptığı ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi.

Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer tarafından Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Netanyahu da sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştı. Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğu unutan Netanyahu, boş beşik gösterdiği Musk'la fotoğrafına "Hamas'ın işlediği insanlığa karşı suçları yakından göstermek için Elon Musk'la Kibbutz Kfar'ı gezdim" notunu düştü.

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