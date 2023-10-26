İsrail esir İsrailli asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde 224 İsrailli esir bulunduğunu açıkladı.

KAYNAK: AA
İsrail esir İsrailli asker sayısını açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda ölen 309 askerin ailelerine bilgi verdiklerini belirtti.

Söz konusu saldırılar sırasında esir alınarak Gazze Şeridi'ne götürülen 224 İsraillinin ailesini de bilgilendirdiklerini belirten Hagari, "Kayıp ve kaçırılmış İsraillilerle ilgili bilgilere ulaşmak için baskınlarımızı sürdürüyoruz. Bu rakamlar değiştikçe kayıp ve kaçırılanların ailelerini bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail ordusu, 23 Ekim'de Kassam Tugayları'nın saldırılarında esir alınan İsraillilerin sayısını 222 olarak açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil hayatını kaybetti.

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