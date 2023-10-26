Suudi Dışişleri Bakanı: İsrail ile normalleşmeler yeniden başlayabilir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin Gazze'deki savaşın sona ermesinin hemen ardından devam edeceğine inandığını söyledi.

Faysal Bin Ferhan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şu anda ateşkes bekliyoruz, bundan sonra barış sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor. Mümkün olmalı. Engelleri ve tarihi aşmaya hazır olmazsak barış şansı asla olmayacaktır. Araplar ciddi ve hazır olduklarını gösterdiler, bunun yakın zamanda gerçekleşmesini umuyoruz.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid El Zayani de açıklamasında, "Gazze'de Hamas ve İsrail arasında yaşanan savaşın, bölgede Abraham Anlaşmaları sonrasında başlayan ekonomik bağlantıyı geciktirmesine izin verilmemelidir" dedi.