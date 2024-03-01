İsrail Filistin savaşında yeni cephe. Dış haberler uzmanı Ramazan ayında yaşanacakları açıkladı

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İsrail Filistin savaşında yeni cephe. Dış haberler uzmanı Ramazan ayında yaşanacakları açıkladı
Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı bir videoda İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliama değindi. Zentürk, İsrail’in Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırımda Ramazan Ayının gelişiyle beraber yeni çatışmaların merkezi olarak Mescid-i Aksayı işaret etti.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 30 bin 228 Filistinli hayatını kaybederken, 71 bin 377 kişi ise yaralandı.

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Her gün YouTube kanalında dünya gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Dış Haberler Uzmanı Ardan Zentürk, İsrail ile Filistin arasında Ramazan Ayının gelişi ile beraber yaşanan gerilimin merkezinin Mescidi Aksa olacağını belirtti.

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"İSRAİL SAVAŞI MÜSLÜMAN YAHUDİ ÇATIŞMASI OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Zentürk, İsrail devletinin Ramazan’da Filistinli Müslümanların Mescidi Aksa’ya girişini yasaklayacağını bildirdiğini aktardı.

İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik için kutsal olarak kabul edilen Mescidi Aksa’da önümüzdeki günlerde tansiyonun yükseleceğini açıklayan Zentürk, İsrail’in bu şekilde davranarak, savaşı dünyaya Müslümanlar ile Yahudiler arasında yaşanan bir çatışma gibi göstermeyi hedeflediğini belirtti.

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