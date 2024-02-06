Neo Nazilerin Avrupa'daki varlığı Türklerin geleceğini nasıl etkileyecek. Alman başbakandan itiraf gibi açıklama

Almanya’da Neo-Nazi fikirlerin temsilcisi olan “Almanya İçin Alternatif Partisi” (AFP), 2013 yılında kurulan aşırı sağcı, ırkçı, İslam ve göçmen karşıtı bir parti olarak biliniyor.

Dünya genelinde patlak veren savaşlardan dolayı yaşanan göç dalgası, Avrupa’da aşırı sağ ve göçmen karşıtı fikirlerin güç kazanmasına neden oluyor.

Almanya’da da aşırı sağın en güçlü partisi olarak bilinen Neo-Nazist Almanya İçin Alternatif Partisi (AFP), geçtiğimiz bir gün bir toplantı düzenleyerek, Almanya’da yaşayan başta Türkler olmak üzere bütün göçmenlerin, iktidarlarında sınır dışı edileceğine dair karar aldığı ortaya çıktı.

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, YouTube hesabından paylaştığı bir videoyla toplantının ayrıntılarını aktardı.

Zentürk, AFP’nin Şubat 2023 tarihinde yapılan kamuoyu yoklamasında oy oranının yüzde 14 olduğunu belirtirken, bir ay sonra yapılan ikinci bir kamuoyu yoklamasında ise oy oranının yüzde 22’ye yükseldiğini açıkladı.

Zentürk, oy oranında ciddi bir atış yaşayan AFP’nin sadece Almanya’ya yeni gitmiş olan Türkler için değil aynı zamanda uzun bir süredir orada yaşayan Türkler içinde ciddi bir tehlike arz ettiğini belirtti.