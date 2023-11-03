İsrail, gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişiyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

KAYNAK: AA
İsrail, gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişiyi öldürdü

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

Haberde, gazeteci Ebu Hatab'ın saldırı anında iş başında olduğu ve Han Yunus'taki Nasır Tıp Hastanesi önünde İsrail'in saldırılarıyla ilgili günlük sunumlar yaptığı, son sunumunu ise ölmeden bir saat önce hastane önünden gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, Ebu Hatab'ın ölümüyle İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 27'ye yükseldi.

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