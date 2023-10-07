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İsrail Gazze sınırında!
İsrail Gazze sınırında!
İsrail ordusu, tanklarını Gazze sınırına gönderdi
07 Ekim 2023 / 23:23
İsrail ordusu, tanklarını Gazze sınırına gönderdi
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