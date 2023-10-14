İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

Ölüm yağdırmaya devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampında bir evi hedef aldı. Saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: En az 20 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

İsrail Filistin'de katliamlarına devam ediyor. Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Cibaliye Mülteci Kampında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla yaralı olduğu kaydedildi.

"YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN GEÇİŞLER DERHAL AÇILMALI"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail bombardımanında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yaralıların tahliyesi için geçişlerin derhal açılması talebinde bulunarak, "Sağlık sektöründe yaşanan büyük kriz nedeniyle binlerce yaralı ve hasta hayatını kaybedecek" uyarısında bulunmuştu.

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