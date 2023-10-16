İsrail Gazze’ye insani yardımların geçmesinin planlandığı Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin Mısır’a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail Gazze’ye insani yardımların geçmesinin planlandığı Refah Sınır Kapısı’nı vurdu

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırının Gazze’ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonları vurmayı amaçladığını söyledi.

Saldırı sonrası kamyonlar bölgeden ayrıldı. İsrail Ordu Sözcülüğü ise konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

Mısır’a tehdit mesajı

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrail’in Mısır’a “Gazze’ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz.” mesajı gönderdiğini iddia etti. Haber, X sosyal medya platformundan paylaşıldı.

Refah Sınır Kapısı’ndaki Mısırlı görevliler de İsrail’in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

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