İsrailli subay ağzındaki baklayı çıkardı: Savaş sadece Hamas'la değil…

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' saldırılarının ardından başlayan İsrail-Filistin çatışması 11. gününde de devam ediyor.

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, İsrail ordusunda görevli bir subayın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

CNN İnternational yayınına bağlanan İsrailli subay, "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle." dedi.

Filistinlilerin kendilerini insan olarak görmediğini öne süren subay, “Bizi öldürmek istiyorlar. Gazze’de gördüğüm kadarıyla siviller bizi öldürmek ve yok etmek için bisikletle geliyor.” diye konuştu.