İsrailli subay ağzındaki baklayı çıkardı: Savaş sadece Hamas'la değil…

İsrail ordusunda görevli bir subayın bağlandığı CNN yayınında, "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İsrailli subay ağzındaki baklayı çıkardı: Savaş sadece Hamas'la değil…

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' saldırılarının ardından başlayan İsrail-Filistin çatışması 11. gününde de devam ediyor.

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, İsrail ordusunda görevli bir subayın kullandığı ifadeler dikkat çekti.

CNN İnternational yayınına bağlanan İsrailli subay, "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle." dedi.

Filistinlilerin kendilerini insan olarak görmediğini öne süren subay, “Bizi öldürmek istiyorlar. Gazze’de gördüğüm kadarıyla siviller bizi öldürmek ve yok etmek için bisikletle geliyor.” diye konuştu.

İlgili Haberler
Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı
İran’dan İsrail’e flaş mesaj: Hizbullah ilerleyen saatlerde ‘önleyici saldırı’ düzenleyebilir
Flaş... Flaş... Hamas elindeki rehine sayısını açıkladı
İsrail ordusu Hamas İstihbarat Şef'ini öldürdüklerini duyurdu
İsrail Gazze’ye insani yardımların geçmesinin planlandığı Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
İsrail meclisinde Gazze için şok sözler: Dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Erdoğan imzaladı: Sözleşmelilere kadro yolu Gündem
Erdoğan imzaladı: Sözleşmelilere kadro yolu
Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü Yaşam
Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü
Ordu’da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü Yaşam
Ordu’da sağanak yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı Dünya
Hamas, İsrailli rehinenin görüntülerini yayınladı: Tedavi edildiği anlar yer aldı
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz Yaşam
Başkentray, Marmaray ve İZBAN 29 Ekim'de ücretsiz
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..." Ekonomi
Ünlü ekonomistten borsa yatırımcısını korkutan uyarı: "Bu halka arzın sonu çok kötü olacak..."