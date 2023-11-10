İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti

İsrail güçleri, çatışmaların gölgesinde Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı öncesi Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.

KAYNAK: İHA
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa çevresinde Müslümanlara yine müdahale etti

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar 35 gündür devam ederken, İsrail güçleri cuma namazı öncesi Müslümanlara yine müdahale etti. Cuma namazını kılmak isteyen Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında alındı. İçeriye girmesi engellenen Müslümanların bir kısmı ise Mescid-i Aksa çevresinde sokaklarda namaz kıldı.

İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ile müdahale etti.

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