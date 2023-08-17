İsrail hapishanelerinde 1000 Filistinli açlık grevine girdi

İsrail’de tutuklu bulunan 1000 Filistinli, cezaevi yönetiminin saldırgan tutumunu protesto etmek için süresiz açlık grevine başladı.

KAYNAK: AA
İsrail hapishanelerinde 1000 Filistinli açlık grevine girdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Filistinli Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmed el-Kudra, tüm Filistinlileri tutuklulara destek olmaya çağırdı. İsrail hapishanelerindeki gerilim ise artmaya devam ediyor.

Cezaevi yönetiminin saldırganlığına tepki

Filistinli Esirler Basın Ofisi Müdürü Ahmed el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’deki tüm cezaevlerinden yaklaşık 1000 Filistinli tutuklunun, saat 19.00 itibarıyla süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Kudra, cezaevi yönetiminin saldırganlığını protesto etmek için greve başlayan tutuklulara destek olmak için tüm Filistinlileri seferberlik ilan ederek sokaklara dökülmesi gerektiğini belirtti. Kudra, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilerden, hapishanelerdeki tutuklulara yönelik “vahşi” saldırıyı protesto etmek için yarın eylem yapmalarını istedi.

Hapishanelerde gerilim yükseliyor

Filistinli tutuklularla ilgilenen insan hakları kuruluşları ise bugün yaptıkları ortak basın açıklamasında, İsrail’in güneyindeki Negev Hapishanesi yönetiminin, hapishanenin 3. ve 4. bölümlerine baskın düzenlediğini ve orada bulunan tutukluları başka bir yere naklettiğini bildirdi. Açıklamada, olayın ardından cezaevlerinde aşırı gerilimin patlak verdiği ve tutukluların haklarının ihlal edildiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde 5 bin Filistinli var

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail’in “idari tutukluluk” uygulaması, Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistinli tutukluların açlık grevine başlamasına ilişkin İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.

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